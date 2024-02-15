Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a görev iadesi tepkisi: Bu kararına sessiz kalmamız mümkün değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi. "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor." diye konuşan Erdoğan, mücadelenin bitmediğinin de altını çizdi. Mısır'a 12 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaretini de değerlendiren Cumhurbaşkanı, davetin Sisi'nin ısrarı üzerine gerçekleştiğini, ziyaretin ise samimi ve başarılı çektiğini dile getirdi. Mısırlı mevkidaşının nisan veya mayıs aylarında iade-i ziyaret gerçekleştireceğini de ifade eden Erdoğan, "Mısır ile hem kültürel hem tarihsel anlamda birlikteliğimiz, köklü bağlarımız bulunuyor." açıklamasında bulundu. Erdoğan; terörle mücadele, ABD'den F-16 tedarik süreci, Türkiye'nin Gazze diplomasisine ilişkin birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarını NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri aktardı.
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