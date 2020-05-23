Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a tepki

Siyasetin tartışma konusu İzmir'de korsan şekilde bazı camilerden müzik yayını yapılması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayı saygısızlık olarak niteledi. Erdoğan, "Ekonomik buhran uyarısı" yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.

NTV 23.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:08

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