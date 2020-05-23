Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a tepki
Siyasetin tartışma konusu İzmir'de korsan şekilde bazı camilerden müzik yayını yapılması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayı saygısızlık olarak niteledi. Erdoğan, "Ekonomik buhran uyarısı" yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.