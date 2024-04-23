Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak ile ortak operasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 13 yıl sonra Bağdat'a ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi. "Beklentimiz PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak ile operasyon olur mu?" sorusuna da "Tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır." dedi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze konusu şu anda İslam dünyasının en önemli meselesidir. Hem Hamaslı yetkilerle hem birçok ülkenin liderleri ile bu konuları görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesine, gıda fiyatlarındaki artışa ve kamudaki tasarrufa ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarını NTV adına geziyi takip eden Seda Öğretir aktardı.
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