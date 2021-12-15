Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Fiyat artışları ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır" dedi.

Haberler - NTV Haber 15.12.2021 - 04:11 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 04:16

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