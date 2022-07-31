Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemdeki başlıklar ekonomi ağırlıklı. Dar gelirli vatandaşların haciz sorununu çözmek için yeni bir çalışma söz konusu. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen projenin ayrıntılarının da yarın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.
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