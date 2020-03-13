Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs önlemleri

Türkiye'de corona virüs'ün salgın haline dönüşmemesi için dün önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığı'nda 5 saat süren zirveden ilk, orta, lise ve üniversitelere tatil kararı çıktı. Spor müsabakaları da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
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NTV 13.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 09:12
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