Cumhuriyetin 100. yılında ‘Yarınlar benimle mümkün’ diyen gençler ve Sabancı gönüllü mentorları bir araya geldi!
Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında başlatılan “Yarınlar Seninle Mümkün Programı” tanıtıldı.
Sabancı Topluluğu şirketleri ÇİMSA, Enerjisa Enerji, SabancıDx ve Sabancı Üniversitesi ortaklığı ve Bilim Virüsü iş birliği ile hayata geçirilen “Yarınlar Seninle Mümkün” projesi tanıtıldı. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği çatısı altında hayata geçirilen program, gençlere kariyer planlamalarının yanı sıra ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve beceriyi edinmeleri, özellikle dijital teknolojiler ve bilişim teknolojileri alanında yetkinlik kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca Sabancı Topluluğu’ndan 500 deneyimli mentorun dahil olacağı “Mentorluk Programı”nda da dahil olacaklar.
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