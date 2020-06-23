Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişininde kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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İHA 23.06.2020 - 15:28| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 15:40
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