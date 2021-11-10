Dağa kazınan Atatürk sevgisi

30 gün, 3 bin gönüllü asker, bir ressamın rüyası. Bu üç unsur 1982 yılında biraraya geldi. Ortaya dünyada belgesellere konu olan, bir kentin simgesi haline gelen Atatürk portresi çıktı. O portreyi yapan ekibin başında sanatçı Mustafa Aydemir vardı. Uzaydan dahi görülebilen ve dünyanın en büyük portrelerinden biri olarak kabul edilen eserin oluşma hikayesini, Mustafa Aydemir anlattı. (Haber: Melih Karakoç - Kamera: Cahit Kazan)
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