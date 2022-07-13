Datça'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı, alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bazı evlerin de zarar gördüğü bilgisi var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeye gidiyor. NTV muhabiri Merih ak bölgedeki gelişmeleri NTV canlı yayınında anlattı.

Haberler - NTV 13.07.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 17:36

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