Dede ve nineye moral konseri

Erzurum'da yaşayan Metehan Aydın, corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki dedesi ile ninesine moral vermek istedi. Gitarını alarak evin önüne gelen genç, konser verdi. 74 yaşındaki yaşlı çift, torununun çalıp söylediği şarkılara eşlik etti.
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NTV 10.04.2020 - 13:37| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:09
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