Deneme kabinlerine butonlu önlem

Alışveriş merkezlerinin açılması ile tekrar hizmet vermeye başlayan giyim mağazaları, Coronavirüs'e karşı farklı önlemler aldı... Virüs salgını nedeniyle özellikle deneme kabinlerinin ve denenen giysilerin temizliğine önem veriliyor. Mağazalar arasında, kabin içine buton yerleştirenler de var.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.05.2020 - 11:55| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.