Deneme kabinlerine butonlu önlem

Alışveriş merkezlerinin açılması ile tekrar hizmet vermeye başlayan giyim mağazaları, Coronavirüs'e karşı farklı önlemler aldı... Virüs salgını nedeniyle özellikle deneme kabinlerinin ve denenen giysilerin temizliğine önem veriliyor. Mağazalar arasında, kabin içine buton yerleştirenler de var.

NTV 15.05.2020 - 11:55 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:04

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER