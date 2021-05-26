Deney yaparken kör oluyordu: Adanalıyım, bu acıyı tarif edemem
Adana’da deney yaparken video çeken 23 yaşındaki Mahsun Kaya az kalsın kör oluyordu. Evinin bahçesinde yeğenleriyle beraber deney yaparken kimyasal maddeler bir anda patladı. Yüzünde yanıklar oluşan Kaya ‘‘Kapak içine düştü. Onu çıkarmak için eğildiğimde bir anda patlama oldu. Adanalıyım, acı yiyorum ama ben böyle bir acı görmedim. Doktor işlem yaparken duvarı yumruklayasım geldi’’ dedi.
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ntv.com.tr 26.05.2021 - 16:49| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 17:04
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