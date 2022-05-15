Denizin yüzeyi denizanaları ve çöplerle kaplandı

İstanbul’da Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti. Denizanalarının yanısıra denizin yüzeyi çöple kaplandı. Sahile yürüyüşe ve balık tutmaya gelenler ‘‘Denizanalarından çöplerden oltamızı çekemiyoruz. denize çöp atılır mı?’’ diyerek tepki gösterdi.

Haberler - DHA 15.05.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:05

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