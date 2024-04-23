Deprem bölgesinde 23 Nisan: Konteyner kentte çocuk olmak
23 Nisan tüm yurtta kutlansa da, deprem bölgesi çocukları için bu bayram da ne yazık ki buruk geçiyor. Deprem sonrası Hatay'da pek çok yaşam alanı gibi, bazı okullar da konteyner kentlere taşındı. Türk-Kore Dostluk Konteyner Kenti'nde yaşayan çocuklar okullarına da yine burada, konteynerlere kurulu dersliklerde devam ediyor. (Haber: Sinan Kunter Kamera: Kenan Kızılağaç)
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