Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan araçlar üst üste
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 16'ncı gününde, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Malatya'da acil yıkılması gereken ya da ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 21 bin 626 olarak tespit edildi. Kentte drone ile çekilen görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, binaların altındaki otoparklarda ya da sokaklarda enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçlar da görülüyor. Emniyet otoparkında üst üste konulan araçlar, yaşıyorsa sahiplerine, yaşamıyorsa birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.
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