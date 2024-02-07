Deprem bölgesine dünyadan yardımlar | Uluslararası kuruluşlar Türkiye için neler yaptı?
6 Şubat depremlerinin ardından uluslararası kuruluşlar da sahaya indi. Kamuoyunda Uluslararı Kızılhaç Örgütü olarak bilinen Kızılay ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Türk Kızılay'ı ile 10.5 milyona yakın kişiye yardım ulaştırdı. Birlemiş Milletler Nüfus Fonu kadın ve çocuklar, UNİCEF de ağırlıklı olarak çocuk ve gençlere dönük projelerle sahadaydı. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, bir yılda deprem bölgesinde yapılanları, üç önemli kuruluşun Türkiye Temsilcileri ile konuştu.
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