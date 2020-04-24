Teke Deresi'nin rengi beyaza döndü

Kırklareli'deki Teke Deresi, çiftçi ve hayvancıların su kaynağıydı. Birçok balık türüne ev sahipliği yapıyordu. Şimdi ise çok farklı bir görünüme sahip... Son dönemde kirlilikle mücadele eden Teke Deresi, beyaz akmaya başladı. Bölge halkı, derenin eski haline kavuşması için bir an önce temizlenmesini istiyor.
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NTV 24.04.2020 - 10:30| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 11:07
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