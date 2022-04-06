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Dev gemi Galataport İstanbul'da

Galataport İstanbul, 294 metrelik dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 7 katlı olan Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğu Amerikalı yaklaşık 1300 yolcusu ile İstanbul'a geldi.  İstanbul'a İskoçya'nın Glasgow şehrinden gelen gemi üç futbol sahası büyüklüğünde.

Haberler - NTV Haber 06.04.2022 - 19:36 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 19:46

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