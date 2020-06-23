Dezenfektan kullanımı sonrası güneşe çıkmak zararlı mı? (NTV muhabiri, uzmanına sordu)
Salgın sürecinde dezenfektan kullanımından vazgeçemiyoruz. Dezenfektan kullanımı sonrası güneşe çıkmak alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Peki bu olumsuz etkileri önlemek mümkün mü? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, NTV ekibinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. (Melike Şahin, NTV Haber)
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NTV 23.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 11:18
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