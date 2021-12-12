Dezenfektanla şaka yaptı: Arkadaşını alev alev yaktı
Bursa’da dezenfektanla şaka yapan 13 yaşındaki İsmail K. arkadaşının yanmasına neden oldu. İddiaya göre, iki çocuk dezenfektan üretimi yapan meslek lisesinin bahçesindeki varillerden dezenfektan aldı. Ve İsmail K. dezenfektan dolu şişeyi arkadaşı Burak A.’nın üzerine boşaltıp ateşe verdi. Yeğeninin durumunun ağır olduğunu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Nilgün A. ‘‘Okul yönetiminden şikayetiyiz. Dezenfektan varilleri burada açıkta duruyor. Şu an okulda kimse yok ama bahçeye giren herkes bu varillerden dezekfektan alabilir’’ dedi.
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