Dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Bingöl’de bir halk otobüsü şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi. Annenin çığlıklarını duyunca güzergahını değiştirerek hastaneye gittiğini anlatan Ömer Katkay ‘‘Çocuğun durumunu öğrendim, çok şükür iyiymiş. Kim olsa aynı şeyi yapardı’’ dedi.

ntv.com.tr 19.08.2021 - 16:25 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 16:38

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