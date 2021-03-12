Dışişleri'nden İstiklal Marşı klibi

Dışişleri Bakanlığı, İstaklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle özel bir video hazırladı. İstiklal Marşı'nın dünyanın çeşitli ülkelerine özgü müzik aletleriyle seslendirildiği videoyu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla." ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.
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NTV 12.03.2021 - 13:54| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 14:07
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