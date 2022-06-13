Diyarbakır’daki yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor
Diyarbakır’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye aldırıldı. Çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile TOMA yangına müdahale ediyor. Son durumu NTV ekibinden Nizamettin Kaplan aktardı. (Kamera:Seyfettin Ay)
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