Diyeti bozan kedi ‘Edward’ asma tavanı çökertti

Antalya’da 8 kg ağırlığındaki ‘Edward’ adlı kedi, girdiği iş yerinin asma tavanını çökertti. O sırada masada oturan iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, ‘‘Çoğu zaman bizim dükkanda. O gün de yukarıyı merak etmiş. Allah’tan bana da bir şey olmadı, Edward da iyi. Sahibi diyete sokmuştu, bozmuş galiba. Kıyamıyor’’ dedi.
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