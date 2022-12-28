Diyeti bozan kedi ‘Edward’ asma tavanı çökertti

Antalya’da 8 kg ağırlığındaki ‘Edward’ adlı kedi, girdiği iş yerinin asma tavanını çökertti. O sırada masada oturan iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, ‘‘Çoğu zaman bizim dükkanda. O gün de yukarıyı merak etmiş. Allah’tan bana da bir şey olmadı, Edward da iyi. Sahibi diyete sokmuştu, bozmuş galiba. Kıyamıyor’’ dedi.

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