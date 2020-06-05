Doğa tutkunu Ediz Hun: Biz dost olursak doğa bağrını açar
Onu yıllarca Yeşilçam'ın yakışıklı, romantik, mahcup jönü olarak izledik, sevdik. Ama madalyonun hepimizin gördüğü yüzüydü. Ediz Hun'dan söz ediyoruz. O aslında çevre aşığı bir biyokimya uzmanı... Ekoloji dersleri veniyor, çocuklar için kitap yazıyor. Ediz Hun Çevre Günü özel yayını için Seda Öğretir ile çevre bilinci üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdi.
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ntv.com.tr 05.06.2020 - 09:38| Son Güncelleme : 05.06.2020 - 10:16
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