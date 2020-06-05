Doğa tutkunu Ediz Hun: Biz dost olursak doğa bağrını açar

Onu yıllarca Yeşilçam'ın yakışıklı, romantik, mahcup jönü olarak izledik, sevdik. Ama madalyonun hepimizin gördüğü yüzüydü. Ediz Hun'dan söz ediyoruz. O aslında çevre aşığı bir biyokimya uzmanı... Ekoloji dersleri veniyor, çocuklar için kitap yazıyor. Ediz Hun Çevre Günü özel yayını için Seda Öğretir ile çevre bilinci üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

ntv.com.tr 05.06.2020 - 09:38 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 10:16

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