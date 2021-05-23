Dövüldü, boğazına bıçak dayandı: Marketteki saldırıyı kimse umursamadı
Yozgat’ta akaryakıt istasyonunun marketindeki bir adam, eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadını tekme tokat dövüp boğazına bıçak dayadı. Market çalışanları ile müşterilerin bıçaklı saldırganı durdurmak için hiçbir şey yapmaması dikkat çekti. Tesadüfen istasyonun önüne geçen polis ekibi olaya maüdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. 24 yaşındaki Şevket Türksoy tutuklanarak cezaevine gönderilirken Aysel D. hastanede tedavi altına alındı.
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ntv.com.tr 23.05.2021 - 14:47| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 15:04
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