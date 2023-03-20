'Düğmeye bastım, durmadın' tartışmasında saldırı anları kamerada
İstanbul Okmeydanı'nda bir yolcu, inmek için düğmeye bastığı halde durmadığını iddia ettiği şoföre seyir halindeyken saldırdı. Saldırgan yolcunun, otobüsteki diğer yolcuların canını tehlikeye atttığı o anları araç kamerası kaydetti.
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