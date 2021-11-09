Düğün konvoyunda kazaya davetiye: Otomobilden sarkarken düştü
İstanbul Maltepe’de düğün konvoyundaki bir araçtaki iki genç kazaya davetiye çıkardı. Camdan dışarı çıkan gençlerden biri ayağa kalkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti ve bir bacağı otomobilin içinde, diğeri dışarıda kaldı. Gencin tekrar otomobile binebilmek için harcadığı çabayı, konvoydaki bir başka aracın sürücüsü cep telefonuyla kaydetti.
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