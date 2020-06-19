Düğün sezonu 1 Temmuz'da açılıyor (İşte yeni normale göre yapılan değişiklikler...)

Salgınla mücadele kapsamında düğün sezonu da ertelenmişti. Şimdi, organizasyon firmaları 1 Temmuz'u bekliyor. Firmalar, düğün konseptlerini yeni normale göre hazırlıyor. Düğünlerde A'den Z'ye her şey değişiyor.

NTV 19.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 10:11

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