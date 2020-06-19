Düğün sezonu 1 Temmuz'da açılıyor (İşte yeni normale göre yapılan değişiklikler...)
Salgınla mücadele kapsamında düğün sezonu da ertelenmişti. Şimdi, organizasyon firmaları 1 Temmuz'u bekliyor. Firmalar, düğün konseptlerini yeni normale göre hazırlıyor. Düğünlerde A'den Z'ye her şey değişiyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 19.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 10:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.