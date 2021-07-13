Düğünde taciz iddiası: Damat ve gelin tarafı birbirine girdi

İstanbul Esenler’de bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Düğün salonunda başlayan kavga sokakta da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına aldı.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 10:01

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