Dünyada dakikada 2 milyon 800 bin maske kullanılıp atılıyor
Corona virüs sürecinde hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen maskeler, çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Dünyada dakikada 2 milyon 800 bin maske tüketiliyor. Bu maskeler, geri dönüştürülmediği taktirde mikro ve nano parçacıklara dönüşerek okyanusları kirletiyor. En kritik nokta ise şu; maskelerin nasıl geri dönüştürüleceği henüz bilinmiyor. (Haber:Emre Timur Kamera:Önder Gündoğdu)
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NTV 29.03.2021 - 12:58| Son Güncelleme : 29.03.2021 - 13:14
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