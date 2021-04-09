Dur ihtarına uymadı arabasıyla dereye uçtu

Bursa'da polisin 'dur' ihtarını dikkat almayıp kaçan sürücü Mehmet Atilla A. (39), otomobiliyle dereye uçtu. Kazada, hafif yaralanan şüpheliler ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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NTV 09.04.2021 - 09:49| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 10:05
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