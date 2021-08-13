Ecrin ve İclal'den haber yok: Balkondan bize el sallıyorlardı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için kente giden 12 yaşındaki ikiz kardeşler Ecrin ve İclal enkaz altında kaldı. İkizlerin babaanne ve dedesinden de haber alınamıyor.

NTV 13.08.2021 - 13:28 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 14:06

DİĞER VİDEOLAR