Ecrin ve İclal'den haber yok: Balkondan bize el sallıyorlardı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için kente giden 12 yaşındaki ikiz kardeşler Ecrin ve İclal enkaz altında kaldı. İkizlerin babaanne ve dedesinden de haber alınamıyor.
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NTV 13.08.2021 - 13:28| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 14:06
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