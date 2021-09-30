Ege'nin can suyu kurudu

Ege Bölgesi'nin yaşam kaynağı Büyük Menderes için kuraklık alarmı var. 2 buçuk metrelik su seviyesi 30 santimetreye kadar düştü. Ciddi rekolte kaybı bekleyen çiftçi endişeli. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nde de su seviyesi 5-6 metreye kadar çekildi.
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NTV 30.09.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 11:25
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