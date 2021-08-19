'Eğlence' diye lastik yakarken motosikletten savruldu
İstanbul Esenyurt’ta, arkadaşlarını askere uğurlayan bir grup genç, eğlence adı altında yol kapatıp lastik yaktı. Gençlerden biri, lastik yakmak isterken motosikletten savruldu. Trafikte beklettikleri diğer sürücülerin uyarılarına rağmen sözde eğlencelerine, kaza sonrasında da devam ettiler.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 19.08.2021 - 10:50| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 11:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.