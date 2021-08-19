'Eğlence' diye lastik yakarken motosikletten savruldu

İstanbul Esenyurt’ta, arkadaşlarını askere uğurlayan bir grup genç, eğlence adı altında yol kapatıp lastik yaktı. Gençlerden biri, lastik yakmak isterken motosikletten savruldu. Trafikte beklettikleri diğer sürücülerin uyarılarına rağmen sözde eğlencelerine, kaza sonrasında da devam ettiler.

ntv.com.tr 19.08.2021 - 10:50 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 11:04

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