Ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarpıp, kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, işe gitmek için kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a (44) çarpıp, ezdi. Kaza sonrası sürücü kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan sürücü Barış E.'nin (18) ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

NTV 25.08.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 11:59

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