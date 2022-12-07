Ekrem Yüce milyonlara Brüksel'den seslendi: "Sakarya 1 yılda iki gurur yaşadı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Belçika Brüksel'de '2023 Avrupa Spor Şehri' ödülünü aldıktan hemen sonra ulusal kanalların canlı yayınında milyonlara, "Bisiklet Şehri unvanından sonra Sakarya'mız 1 yıl içinde ikinci gururu yaşadı. Hayırlı olsun" dedi.

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