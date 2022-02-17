Elektrikte indirim hangi tarihte ve yüzde kaç olacak?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında elektrik faturalarındaki indirime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi ve ‘‘Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart’a kadar bitirmek’’ dedi.
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