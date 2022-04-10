Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi hayallerimin ötesine geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni değerlendirdi. Erdoğan 2017 yılında başlayan projenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu söyledi, ‘‘Proje bir dünya markası haline geldi’’ dedi.

Haberler - NTV 10.04.2022 - 14:37 | Son Güncelleme : 10.04.2022 - 14:42

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