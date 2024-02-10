Üretici kadınlara "İş pozitif" programı ile destek
Kadın istihadamını artırmak ve üretimlerini desteklemek için bakanlıklar ve İŞKUR'un katkılarıyla İş-Pozitif programı başlatıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin her ilindeki üretici kadınlar, projelerini geliştirmek ve sürdürebilmek için eğitim ve maddi destek alabilecek. Programdan İŞKUR'a kayıtlı işsiz kadınlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Kooperatifleri gibi birçok kuruluş faydalanabilecek. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
- Etiketler :
- Haberler -
- Girişimci
- Ekonomi
- Ntvpara
- Kadın
- İşkur
- Sıfır Atık