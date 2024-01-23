Emre Belözoğlu’nun avukatı Mosturoğlu: Seçil Erzan'ın ifadesinde çelişkiler var
Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı gizli fon davası sürüyor. Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'ndan davaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Suça tanık olan kişilerin, yaşanan usülsüzlükleri bildirmemelerinin mağdur sayısını artırdığını söyledi. "Erzan'ın ifadesinde önemli çelişkiler var." dedi. Mosturoğlu, Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu'nun bir sonraki duruşmaya katılacağını da söyledi.
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