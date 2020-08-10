Emre Gönlüşen'i kaybettik

Eski çalışma arkadaşımız ve spor basınının sevilen ismi Emre Gönlüşen hayatını kaybetti... Gönlüşen için, Türkiye Futbol Federasyonu, futbol ve basketbol kulüpleri ile siyasiler taziye mesajları yayımladı...
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NTV 10.08.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 10.08.2020 - 14:16
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