Emre Gönlüşen'i kaybettik

Eski çalışma arkadaşımız ve spor basınının sevilen ismi Emre Gönlüşen hayatını kaybetti... Gönlüşen için, Türkiye Futbol Federasyonu, futbol ve basketbol kulüpleri ile siyasiler taziye mesajları yayımladı...

NTV 10.08.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 14:16

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