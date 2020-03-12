En çok virüs barındıran yerler

Corona virüs, nesneler ve yüzeyler üzerinde de bir süre yaşayabiliyor. Günlük yaşamda, toplu taşımada, iş yerlerinde ve okullarda virüsün bulunabileceği yerleri araştırdık. Uzmanlara göre, en çok dikkat edilmesi gereken nesneler; kağıt para, cep telefonları, kapı kolları ve ATM tuşları.

NTV 12.03.2020 - 07:20 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 07:56

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