Engelli hayvanlara umut oluyorlar

Fas’ın Tanca şehrinde bir hayvan barınağı 20’si engelli 600’den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanlara sahip çıkabilmek için evini satan barınak sahipleri, aldıkları yürüteçlerle engelli köpeklerin yeniden yürüyebilmesini sağlıyor.
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NTV 04.10.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 12:03
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