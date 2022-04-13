Enkaz altından kurtarılan 6 işçiden birinin durumu ağır
Diyarbakır’da bir cami inşaatında çökme meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kubbe üzerinde çalışan iki işçiden birinin düştüğü, diğerininse tutunmayı başardığı görülüyor. Enkaz altından kurtarılan 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.