Enkaz altından kurtarılan 6 işçiden birinin durumu ağır

Diyarbakır’da bir cami inşaatında çökme meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kubbe üzerinde çalışan iki işçiden birinin düştüğü, diğerininse tutunmayı başardığı görülüyor. Enkaz altından kurtarılan 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır.

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 12:30 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 12:42

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