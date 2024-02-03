Enkaz altından yeni bir hayata: Hatice hemşire İzmir'de hayata tutundu
6 Şubat'ta binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da, şans eseri yaşama tutunanlar da vardı. Hatice Durgun da onlardan biri... Tam 40 saat boyunca enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Hemşire olan Hatice Durgun depremde eşini kaybetti. Şimdi İzmir'de yaşıyor. Özel bir hastanede çalışan Hatice hemşire, hastalarına hem şifa dağıtıyor hem öğütlerde bulunuyor.
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