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Erciyes-2019 tatbikatı başladı (7 ülkeden temsilciler de katılıyor)
23.05.2019 - 10:07

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando"olarak nitelendirilen 2'si Azerbaycan, 2'si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı. Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı. NTV ekibinden Özden Erkuş, canlı yayında ayrıntıları aktardı.

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