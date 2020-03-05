İdlib zirvesinde masada neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor. İdlib krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'le kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Zirveyi yerinde takip edecek olan NTV ekibinden Mete Çubukçu, liderlerin ajandalarını ve muhtemel sonuçlarını değerlendirdi.
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NTV 05.03.2020 - 07:35| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 07:45
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