Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video izlettiğini açıkladı (İşte o video...)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını bitirmeden önce medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ABD Başkanı Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu belirtti. Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video da izlettiğini açıkladı. İşte o video...
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